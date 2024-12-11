В Госдуме предложили продавать алкоголь по отметке на Госуслугах

Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил продавать россиянам алкоголь только при наличии особой отметки в профиле на портале «Госуслуги». Парламентарий хочет внести поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», сообщает SHOT .

Свинцов обосновывает свою позицию тем, что с 2020 года в России активно увеличивается объем употребления населением алкогольных напитков. Поэтому против спиртного, как он считает, нужно вести пропаганду.

Депутат Госдумы предлагает отправлять всех молодых людей, которым исполнится 18 лет, к наркологу. Там он проведет обследование и расскажет о последствиях употребления алкоголя.

После диалога информацию о прохождении «инструктажа» вносят в профиль 18-летнего на «Госуслугах». На портале появляется QR-код, который нужно будет показать в магазине, иначе спиртное не продадут.

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