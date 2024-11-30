Пьяный москвич измолотил бейсбольной битой и ограбил своего знакомого

Мужчина избил бейсбольной битой и ограбил своего знакомого на юге Москвы

Нетрезвый житель Москвы набросился и жестоко избил бейсбольной битой, а затем ограбил своего знакомого. Нападавшего задержали, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в одной из квартир на Черноморском бульваре. Ранее судимый 37-летний мужчина пригласил к себе временно пожить 36-летнего знакомого. В один из дней мужчина вернулся в квартиру и пьяный хозяин набросился на него с бейсбольной битой.

Пострадавший получил множественные удары по голове и телу. Затем злоумышленник забрал у знакомого 7 тыс. рублей и смартфон. Избитого мужчину госпитализировали в медучреждение, ему здоровью причинен тяжкий вред.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Столичная прокуратура держит на контроле привлечение мужчины к уголовной ответственности.