Пожилым россиянам рассказали о пользе креатина для мышц и мозга

Ученые из Техасского университета A&M выяснили, что креатин играет важную роль в поддержании мышечной массы и замедлении процессов старения. Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова пояснила, что креатин является основным источником энергии для мышц и способствует восстановлению запасов АТФ, что положительно влияет на омоложение организма, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам эксперта, креатин содержится преимущественно в продуктах животного происхождения — мясе (говядина, баранина, курица, индейка) и рыбе (скумбрия, тунец, лосось). У пожилых людей из-за снижения физической активности и гормональных изменений часто наблюдается истощение мышечной массы, поэтому им рекомендуется включать в рацион продукты, богатые креатином, или использовать биологически активные добавки.

Креатин помогает предотвратить саркопению — возрастное дегенеративное изменение скелетной мускулатуры. Однако, как подчеркнула Русакова, он не способен вылечить заболевания самостоятельно.

Существуют различные формы добавок с креатином, которые часто применяются в спортивном питании для повышения силы и выносливости. Такие добавки рекомендуются людям с высокой физической нагрузкой, а также вегетарианцам и веганам, у которых может возникать дефицит креатина из-за ограниченного употребления продуктов животного происхождения.

Диетолог предупредила, что резкое увеличение потребления мяса для восполнения дефицита креатина может привести к избыточному поступлению холестерина. Кроме того, добавки с креатином имеют противопоказания, например, пищевую непереносимость. Перед началом приема любых добавок рекомендуется проконсультироваться со специалистом.