Поток клиентов: где покупать шаурму, чтобы не отравиться

Хороший признак при выборе точки питания — большой поток клиентов: в таких местах мясо и овощи быстро расходуются и постоянно обновляются, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«В случае, когда все ингредиенты свежие, а шаурму готовят быстро, риски отравления минимальны. Хороший признак при выборе точки питания — большой поток клиентов: мясо и овощи быстро расходуются и постоянно обновляются, риски значительно снижаются», — сказала Кашух.

Она пояснила, что важную роль в повышении рисков отравления играет человеческий фактор. Недобросовестный продавец может пренебрегать правилами личной гигиены: работать без перчаток, не мыть руки после контакта с деньгами или посещения уборной.

«Из-за спешки или недостатка оборудования в точках быстрого питания могут использовать один и тот же инвентарь для сырого и готового мяса, овощей и лаваша. Так микроорганизмы с сырого продукта могут попадать на еду, которая уже не будет подвергаться тепловой обработке», — рассказала врач.

15 января во всем мире гурманы отмечают вкусный и сытный праздник — День шаурмы. Это не просто блюдо, а символ уличной еды, который объединяет континенты. Рецепт кажется простым, но в нем заключена многовековая история и множество региональных споров.

