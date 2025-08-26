Потеря зрения: врач рассказал, чем могут быть опасны ночные лечебные линзы

Ночные лечебные линзы — способ коррекции зрения без операции. Однако их использование может привести к неприятным ощущениям в глазах и даже слепоте. Врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко рассказал, насколько эффективен такой способ коррекции зрения и в каких случаях линзы могут навредить, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Во время сна они давят на роговицу глаза и немного уплотняют ее. В результате такого давления преломляющие свойства роговицы изменяются, фокус смещается на сетчатку и человек начинает видеть четче. Но эффект от таких линз всегда временный: в начале дня человек видит хорошо, но к концу зрение ухудшается. Это вариант временной коррекции, которая позволяет человеку не использовать дневные линзы и спокойно заниматься спортом или плавать в бассейне», — отметил доктор.

Также врач добавил, что купить ортокератологические линзы можно только по рекомендации врача. В основном они назначаются детям с диагнозом «близорукость», чтобы остановить прогрессирование болезни. Однако полностью восстановить зрение с помощью таких линз не получится.

Нанести вред ночные линзы могут при неправильном использовании. Например, при надевании их грязными руками на линзу может попасть инфекция, которая запустит воспалительный процесс в глазу, из-за чего может начаться помутнение в глазах и даже потеря зрения. Также лишиться зрения можно, если использовать такие линзы во время простуды, когда организм ослаблен и менее защищен от инфекций.

О воспалении в роговице, по мнению Сагоненко, могут сигнализировать несколько симптомов. Так, болезненные ощущения, «песок» в глазах, покраснение оболочек, слезоточивость, светобоязнь — являются первыми признаками начала воспалительного процесса. В таких случаях стоит снять линзы и обратиться к врачу.