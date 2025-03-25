«Пострадают все»: врач рассказал, как защитить организм от «египетских ночей»
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Аномально жаркое лето с «египетскими ночами» в России негативно отразится на самочувствии большинства людей. Врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин посоветовал заранее запастись кондиционерами и увлажнителями воздуха, а также дал рекомендации, как еще снизить негативное влияние жары на организм, сообщает Общественное Телевидение России.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 2025 год может стать одним из рекордно теплых на Земле за всю историю метеонаблюдений, это связано с накоплением парниковых газов.
«Египетские ночи» отличаются экстремально высокой температурой, нехарактерной для летних ночей в России, — 24,5 градусов, отмечается в сообщении.
По словам врача, комфортная температура для сна составляет от плюс 18 до 23 градусов. Если же она выше, то организм перегревается, человек не высыпается, в итоге накапливается хроническая усталость, что снижает иммунитет. Если такие неблагоприятные условия сохраняются продолжительное время, то страдает сердечно-сосудистая система, ЖКТ, другие органы.
Как отмети медик, «египетские ночи» неблагоприятны абсолютно для любого человека, но сложнее всего переносить их будет детям, так как детский организм наиболее подвержен перегреванию и переохлаждению, и пожилым людям.
«Все пострадают в любом случае», — сказал Кондрахин.
А чтобы минимизировать негативное влияние, он посоветовал заранее запастись кондиционерами, увлажнителями воздуха и вентиляторами.
Терапевт также предложил использовать народные методы, например, на ночь распылять воду в спальне или завесить балконную дверь мокрой простыней, чтобы влага испарялась и температура снижалась.
Кроме того, перед сном можно положить в кровать ледяные бутылки с водой, но сделать это нужно заранее, чтобы не простудиться, предупредил врач.
Восполнять запасы жидкости в организме можно с помощью употребления большого количества овощей и фруктов, нежирных кисломолочных напитков, несладких морсов, добавляется в материале.