«Пострадают все»: врач рассказал, как защитить организм от «египетских ночей»

Аномально жаркое лето с «египетскими ночами» в России негативно отразится на самочувствии большинства людей. Врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин посоветовал заранее запастись кондиционерами и увлажнителями воздуха, а также дал рекомендации, как еще снизить негативное влияние жары на организм, сообщает Общественное Телевидение России .

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 2025 год может стать одним из рекордно теплых на Земле за всю историю метеонаблюдений, это связано с накоплением парниковых газов.

«Египетские ночи» отличаются экстремально высокой температурой, нехарактерной для летних ночей в России, — 24,5 градусов, отмечается в сообщении.

По словам врача, комфортная температура для сна составляет от плюс 18 до 23 градусов. Если же она выше, то организм перегревается, человек не высыпается, в итоге накапливается хроническая усталость, что снижает иммунитет. Если такие неблагоприятные условия сохраняются продолжительное время, то страдает сердечно-сосудистая система, ЖКТ, другие органы.

Как отмети медик, «египетские ночи» неблагоприятны абсолютно для любого человека, но сложнее всего переносить их будет детям, так как детский организм наиболее подвержен перегреванию и переохлаждению, и пожилым людям.

«Все пострадают в любом случае», — сказал Кондрахин.

А чтобы минимизировать негативное влияние, он посоветовал заранее запастись кондиционерами, увлажнителями воздуха и вентиляторами.

Терапевт также предложил использовать народные методы, например, на ночь распылять воду в спальне или завесить балконную дверь мокрой простыней, чтобы влага испарялась и температура снижалась.

Кроме того, перед сном можно положить в кровать ледяные бутылки с водой, но сделать это нужно заранее, чтобы не простудиться, предупредил врач.

Восполнять запасы жидкости в организме можно с помощью употребления большого количества овощей и фруктов, нежирных кисломолочных напитков, несладких морсов, добавляется в материале.