Вильфанд допустил установление рекорда по температуре в 2025 году
Вильфанд: 2025 год может стать одним из самых теплых в истории
2025 год может стать одним из самых теплых в истории Земли за все время исследований погоды, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов. К сожалению, пока еще не удалось стабилизировать этот процесс», — пояснил Вильфанд.
Он добавил, что на температуру воздуха на планете также влияют прогретые океаны.
2025 год может войти в пятерку самых теплых в истории человечества, резюмировал специалист.
Ранее сообщалось о рекордном значении атмосферного давления в Москве.