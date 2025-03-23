Вильфанд допустил установление рекорда по температуре в 2025 году

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Вильфанд: 2025 год может стать одним из самых теплых в истории

2025 год может стать одним из самых теплых в истории Земли за все время исследований погоды, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов. К сожалению, пока еще не удалось стабилизировать этот процесс», — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что на температуру воздуха на планете также влияют прогретые океаны.

2025 год может войти в пятерку самых теплых в истории человечества, резюмировал специалист.

Ранее сообщалось о рекордном значении атмосферного давления в Москве.