Атмосферное давление в Москве 23 марта может побить 80-летний рекорд

В столице 23 марта ожидается высокое атмосферное давление. Показатели могут приблизиться или даже побить рекорд, установленный более 80 лет назад, сообщает ТАСС .

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 23 марта в мегаполисе атмосферное давление составит, предварительно, 764 мм ртутного столба. Этот показатель превысит норму примерно на 17-19 мм.

Рекордное же значение для 23 марта составляет 764,1 мм ртутного столба. Такие показатели были зафиксированы в 1943 году.

Таким образом, 23 марта 2025 года атмосферное давление приблизится к рекорду, а может и побить его, так как с точностью до 0,1 мм определить значение проблематично, отметил Вильфанд.

Ранее стало известно, что в столице ночь на 18 марта стала самой холодной с начала весны. На метеостанции ВДНХ температура опустилась до минус 7,3 градуса.