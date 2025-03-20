Атмосферное давление в Москве 23 марта может побить 80-летний рекорд
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В столице 23 марта ожидается высокое атмосферное давление. Показатели могут приблизиться или даже побить рекорд, установленный более 80 лет назад, сообщает ТАСС.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 23 марта в мегаполисе атмосферное давление составит, предварительно, 764 мм ртутного столба. Этот показатель превысит норму примерно на 17-19 мм.
Рекордное же значение для 23 марта составляет 764,1 мм ртутного столба. Такие показатели были зафиксированы в 1943 году.
Таким образом, 23 марта 2025 года атмосферное давление приблизится к рекорду, а может и побить его, так как с точностью до 0,1 мм определить значение проблематично, отметил Вильфанд.
Ранее стало известно, что в столице ночь на 18 марта стала самой холодной с начала весны. На метеостанции ВДНХ температура опустилась до минус 7,3 градуса.