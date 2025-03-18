Минувшая ночь стала самой холодной с начала весны в Москве

В столице прошедшая ночь стала самой холодной с начала весны, на метеостанции ВДНХ температура опустилась до минус 7,3 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

До этого самой холодной была ночь на 17 марта, когда термометры показали минус 5,2 градуса.

При этом в ночь на 18 марта на Балчуге температура составила минус 3,5 градуса, а на окраине города, в Бутове — минус 10,9, в Новой Москве — минус 13,5, что стало самым низким показателем прошедшей ночи в столичном регионе.

В Московской области холоднее всего было на метеостанции «Подмосковная» (Одинцовский округ) и в Мелихове (г.о. Чехов) — минус 12,7 градуса.

Это был пик похолодания. Днем температура начнет повышаться до плюсовых значений, а предстоящая ночь будет менее холодной.