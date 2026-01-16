Постепенное погружение лучше резкого: почему в купель на Крещенье нельзя нырять

Врач Михайлов: ныряние в купель на Крещенье может грозить спазмом сосудов

В купель на Крещение нужно погружаться постепенно, а не нырять. Резкое погружение может быть опасно, сообщил РИАМО врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Владимир Михайлов.

«Резкое погружение с головой провоцирует рефлекторный спазм сосудов головного мозга, резкий скачок давления и риск потери сознания в воде. Это чревато утоплением. Входить в воду следует медленно, позволяя организму адаптироваться к шоку», — сказал Михайлов.

Он подчеркнул, что постепенное погружение в холодную воду минимизирует стресс для сердечно-сосудистой системы.

По его словам, выпить для «согревания» или «для храбрости» перед погружением в прорубь — это идея, которая может стать фатальной. Алкоголь расширяет периферические сосуды, что создаст ложное чувство комфорта и тепла. В итоге это даст излишнюю нагрузку на сердце и может привести к инфаркту или инсульту.

В ночь с 18 на 19 января в РФ будут праздновать Крещение Господне. Это один из самых древних праздников христианской церкви. По традиции россияне окунаются в купель.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.