Поставленное по нацпроекту оборудование помогает малышам в роддоме Подмосковья

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома Мытищинской больницы установлено современное оборудование экспертного класса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кювезы, открытые реанимационные системы, аппараты ИВЛ — все это неонатологи используют в повседневной практике для спасения тех, кто только что появился на свет. Арсенал мытищинских неонатологов обогатился приборами, которые расширили их возможности — это энцефалограф и стойка для подачи оксида азота.

Поступили два аппарата искусственной вентиляции легких экспертного класса: один установили в родовом блоке и один – в реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Также по региональной программе получили 3 стандартных кювеза для поздних недоношенных детей — это младенцы, родившиеся на сроке 34–36 недель. Еще три кювеза предназначены для младенцев с более глубокой недоношенностью. Также поступили 4 открытые реанимационные системы с датчиками температуры и встроенной функцией фототерапии.

Значимым приобретением стал аппарат энцефалографии для регистрации электрической активности головного мозга. Он необходим для выявления судорожного статуса у новорожденных с гипоксически-ишемическим поражением головного мозга.

Также поступил аппарат для терапии оксидом азота, который используют при лечении легочной гипертензии тяжелой степени. Подобная патология встречается достаточно часто, но вот ее тяжелая форма — редкость. Теперь оборудование позволяет в экстренной ситуации оказывать помощь и таким маленьким пациентам.

В мытищинском роддоме работают неонатологи высшей квалификации, имеющие опыт спасения и выхаживания детей с очень серьезными патологиями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.