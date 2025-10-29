Посмотрите на сосок: врач назвала тревожный симптом рака груди

Ранние признаки рака груди часто остаются без внимания, но насторожить должны любые изменения формы груди, втяжение кожи или соска, появление ямочек и выделений, сообщила РИАМО акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Важнейший инструмент ранней диагностики — самостоятельное обследование. Процедура включает осмотр перед зеркалом и прощупывание молочной железы в положении лежа. Один из возможных признаков рака молочной железы — безболезненное уплотнение с неровными контурами, которое кажется неподвижным относительно окружающих тканей», — рассказала Уланкина.

Она добавила, что также должны насторожить изменения контура и формы груди — втяжение кожи или появление на ней ямочек (особенно если это заметно при поднятии рук или наклоне корпуса), отечность части или всей молочной железы, втяжение соска, уплотнение, утолщение или шелушение кожи ареолы, изменение направления соска.

«Особую тревогу вызывают спонтанные (появляющиеся без сдавления) выделения, особенно если они кровянистые, сукровичные или прозрачные. Выделения, похожие на молозиво, у небеременной или некормящей женщины — также серьезный повод для обследования», — предупредила специалист.

Уланкина уточнила, что к другим возможным признакам следует отнести изменение кожи груди по типу апельсиновой корки, появление язвочек, увеличение подмышечных лимфатических узлов.

