После неоказания помощи пенсионерке с инвалидностью в Коми проводится проверка

Председатель СК России поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту нарушения прав жительницы Коми, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ранее появилась информация о том, что в одной из больниц региона медработники не оказали помощи 82-летней пенсионерке с инвалидностью. Следственные органы начали процессуальную проверку.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК РФ по Республике Коми Исаеву А.Н. доложить о ходе проверки.

Ранее Наро-Фоминская городская прокуратура провела проверку по обращению инвалида III группы по факту причинения имущественного вреда преступлением.