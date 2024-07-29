В Наро-Фоминске прокуратура взыскала имущественный вред, причиненный инвалиду

Наро-Фоминская городская прокуратура провела проверку по обращению инвалида III группы по факту причинения имущественного вреда преступлением. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В апреле 2023 года злоумышленники ввели в заблуждение женщину и похитили денежные средства в сумме 380 тыс. рублей путем внесения денежных средств на банковскую карту третьего лица. Преступными действиями местной жительнице был причинен ущерб в крупном размере.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество в крупном размере». В ходе расследования установлено движение похищенных денежных средств на банковском счете злоумышленника.

Городской прокуратурой в интересах инвалида в Багаевский районный суд Ростовской области направлено исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере свыше 413 тыс. рублей.

Решением суда исковые требования городского прокурора удовлетворены в полном объеме.

Судебный акт вступил в законную силу.

Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле в городской прокуратуре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.