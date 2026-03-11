После 60 — уже чудеса хирургии: врач честно рассказал о молодости без операций

После 60 лет заметный эффект омоложения обычно достигается именно благодаря косметологическим и хирургическим процедурам, сообщил РИАМО пластический хирург, действительный член РОПРЭХ, член комитета по здравоохранению ОП ЕАЭС Олег Снигирь.

«В первую очередь это генетические факторы. Также это связано также с образом жизни. То есть люди, ведущие более здоровый образ жизни, сидящие на правильных диетах, питающиеся полезной едой, ограничивающие потребление жирных продуктов, в том числе мяса, выглядят в целом, конечно же, моложе», – сказал Снигирь.

Он добавил, что национальный признак тоже влияет. Например, азиаты дольше остаются выглядящими молодо. Возрастные изменения у них появляются в гораздо более глубоком возрасте, нежели у людей европейской внешности.

«В 60 лет чаще всего люди прибегают к услугам косметологов и пластических хирургов, чтобы выглядеть моложе. Потому что 60 лет — это такой возраст, когда без помощи хирургии, конечно же, выглядеть молодо практически невозможно. Факторы организма работают примерно до 40 лет, потом это, конечно же, уже чудеса хирургии», – заключил хирург.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.