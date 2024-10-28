Порядка 700 человек прошли бесплатный онкоскрининг в Подмосковье

В прошедшую субботу жители Московской области могли проверить свое здоровье в Центрах амбулаторной онкологической помощи. В том числе они могли пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, маммографию/УЗИ молочных желез, КТ- или рентген-исследование, а также сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Не забывайте, что заболевания, выявленные на ранней стадии, намного эффективнее поддаются лечению. Поэтому важно регулярно проходить диагностику. Для удобства в регионе проходят Дни открытых дверей в ЦАОПах, а для женщин старше 40 лет открыта самозапись на маммографию. Так, в прошедшую субботу бесплатный онкоскрининг прошли почти 700 человек. По его итогам у 64 были заподозрены патологии, и они были направлены на дополнительное обследование», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Более подробная информация о работе онкологической службы в Подмосковье размещена на онкопортале Минздрава Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.