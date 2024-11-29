Порядка 45 литров крови собрали в рамках Дня донора в Дубне

Сотрудники компаний-резидентов и управляющей компании ОЭЗ «Дубна» в День донора 29 ноября сдали 45 литров крови, которая в первую очередь адресно будет направлена в детские медучреждения Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

День донора, который Московская областная станция переливания крови традиционно организуют совместно с управляющей компанией ОЭЗ «Дубна», собрал немало желающих. В последнем дне донора в уходящем году приняло участие более 100 человек.

«В ОЭЗ «Дубна» прошла ежегодная акция сдачи безвозмездной донорской крови для обеспечения деятельности лечебных организаций Московской области, в которой приняло участие более 100 человек. Выражаю благодарность управляющей компании ОЭЗ «Дубна» за организацию мероприятия и теплый прием всех желающих. Конечно же хочется поздравить с наступающим новым годом всех доноров и не только, а также пригласить на донорские акции в следующем году», — сказала заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы, врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Светлана Кошелева.

Кровь нужна многим людям, и не только в экстренных ситуациях, особенно если она редкой группы. Очень важно, чтобы ее было достаточно и помощь приходила вовремя. Регулярные донорские сдачи — это не только способ спасти жизнь людям, попавшим в трудную ситуацию, но и возможность поддержать тех, кто сталкивается с хроническими заболеваниями, требует операций или проходит через сложные медицинские процедуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.