Помогают нормализовать давление: какие продукты важно включить в рацион весной

Весной особенно важно следить за питанием, включая в рацион орехи, цитрусовые, жирную рыбу и зелень, сообщил РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Денис Соколов.

«Сбалансированное питание помогает снизить нагрузку на сосуды и улучшить эластичность артерий. Весной стоит включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами, калием и магнием — они способствуют нормализации давления и укреплению стенок сосудов. Особенно полезны орехи, цитрусовые, жирная рыба и зелень», — отметил кардиолог.

Он добавил, что смена сезонов может повлиять на уровень холестерина и артериальное давление, поэтому важно контролировать рацион. Некоторые продукты помогают улучшить циркуляцию крови и снизить риск воспалений в сосудах.

«Ягоды, шпинат, свекла и авокадо содержат полезные микроэлементы, которые поддерживают нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Чеснок и лук помогают улучшить кровоток и снизить уровень вредного холестерина. А вот жареная и жирная пища может привести к ухудшению состояния сосудов и повышению давления», — заключил кардиолог.