Политика Царева смутил нюанс в российской вакцине от рака

Политик Олег Царев отметил, что его очень интересует, какие побочные эффекты есть у вакцины от рака, которую разработали в России. Об этом сообщает «Царьград» .

Ранее академик РАН, глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в РФ создана и испытывается первая вакцина от рака. Причет тесты на мышах успешные.

Царев подчеркнул, что если Гинцбург прав и не приукрашивает, то россияне снова совершили прорыв в науке, который сравнится с первым полетом человека в космос.

Он напомнил, что западные вакцины от коронавируса имели множество последствий у людей.

«Меня смущает, что нынешняя тестовая терапевтическая вакцина от рака создана на основе мРНК-технологий, как вакцины от Covid-19 Pfizer и Moderna», — заключил политик.