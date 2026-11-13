Поликлиника № 2 Сергиево-Посадской больницы получила сертификат качества

Сертификат подтверждает соответствие внутренних процессов поликлиники государственным стандартам безопасности медицинской деятельности. Контроль охватывает все этапы помощи — от записи на прием до назначения лечения. В 2024 году сертификацию уже прошли круглосуточный стационар и районная поликлиника Сергиево-Посадской больницы.

По итогам аудита поликлиника № 2 набрала 87% соответствия требованиям. По 90% получили направления «Формирование здорового образа жизни», «Организация регистратуры», «Организация ухода за пациентами» и «Управление качеством безопасности медицинской деятельности медицинской организации». Эпидемиологическую безопасность оценили в 89%.

На онлайн-конференции с руководством учреждения эксперты Росздравнадзора отметили заинтересованность и открытость сотрудников при подготовке к сертификации. Отдельной похвалы удостоились медицинская сестра эндоскопического кабинета Людмила Осокина и стоматологическая служба. Коллеги даже пошутили, что на эндоскопию стоит обращаться именно в поликлинику в Скобяном поселке.

Подготовкой руководил отдел контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Его руководитель Ксения Лукашевич поблагодарила коллег за продуктивную работу. Сотрудникам, участвовавшим в подготовке, вручили благодарственные письма от имени главного врача за личный вклад, профессионализм и самоотдачу при внедрении системы внутреннего контроля качества и безопасности.

«Сертификация — это путь без конца. Здесь всегда будет продолжаться работа по улучшению алгоритмов оказания медицинской помощи, несмотря на огромные текущие объемы работы, которые существуют в медицине», — сообщил главный врач больницы Олег Дмитриев.

Он также сообщил о планах сертифицировать все поликлиники больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.