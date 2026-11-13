Ставрополье вошло в число лидеров России по организации детского отдыха

Ставропольский край стал одним из лидеров рейтинга регионов в сфере детского отдыха по итогам летней оздоровительной кампании 2026 года, сообщает «Победа 26» .

По данным министерства образования края, летним отдыхом охватили 90 848 детей. В регионе работали 20 загородных лагерей, 619 лагерей с дневным пребыванием, шесть — на базе санаторно-курортных организаций и пять палаточных.

В детские центры Краснодарского края направили 3 029 ребят из семей участников специальной военной операции, многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации. В лагерях разных типов отдохнул 4 161 ребенок с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью. Еще более 453 тыс. человек участвовали в малозатратных формах досуга и занятости.

Краевое министерство образования курирует кампанию по поручению губернатора Владимира Владимирова. Средства на отдых выделяют в том числе из бюджета региона. В лагере «Дамхурц» установили ограждение, системы очистки воды и видеонаблюдения, в «Рассвете» отремонтировали пищеблок.

В 2027–2028 годах в загородных лагерях Шпаковского, Советского и Буденновского округов планируют построить шесть быстровозводимых жилых корпусов.

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