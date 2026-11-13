В Каширской больнице лечат мигрень и двигательные нарушения ботулинотерапией

Пациенты Каширской больницы с хронической мигренью и некоторыми двигательными нарушениями могут бесплатно пройти ботулинотерапию по полису ОМС при наличии медицинских показаний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ботулинотерапия предполагает введение ботулинического токсина типа А. При хронической мигрени он уменьшает чувствительность нервных окончаний, участвующих в передаче боли. У части пациентов сокращаются число дней с головной болью, интенсивность приступов и потребность в обезболивающих.

Хроническая мигрень характеризуется головной болью не менее 15 дней в месяц на протяжении более трех месяцев. Минимум восемь дней боль имеет признаки мигрени. Приступы могут сопровождаться тошнотой, чувствительностью к свету и звукам, усиливаться при обычной физической нагрузке, нарушать сон, работоспособность и повседневную активность.

Инъекции делают в области лба, висков, затылка, шеи и плечевого пояса. Процедура занимает 15–30 минут. Эффект развивается постепенно, для оценки результата иногда нужны несколько курсов. При необходимости препарат обычно вводят повторно через 12 недель.

«Ботулинотерапия позволяет снизить частоту таких эпизодов, однако результат зависит от индивидуальных особенностей заболевания. Перед назначением лечения мы оцениваем характер и продолжительность головной боли, частоту приступов, эффективность ранее применявшихся препаратов», — рассказала заведующая неврологическим отделением, врач-невролог Каширской больницы Елена Глухова.

Метод также применяют при цервикальной дистонии (спастической кривошее), блефароспазме — неконтролируемом смыкании век, оромандибулярной дистонии, писчем спазме и отдельных формах тремора, в том числе при болезни Паркинсона. После инсульта со спастическими нарушениями он помогает расслабить мышцы и улучшить функцию конечностей.

Препарат временно блокирует передачу нервных импульсов к мышцам, уменьшая напряжение, непроизвольные сокращения и боль. При двигательных нарушениях врачи используют УЗИ для поиска мышц, включая глубокие, и контроля положения иглы с учетом анатомии пациента.

Лечение назначает невролог после обследования, уточнения диагноза и исключения противопоказаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.