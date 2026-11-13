Яна Рудковская защитила Киркорова после скандала с концертами в Тюмени

Продюсер Яна Рудковская поддержала Филиппа Киркорова за выступления вопреки плохому самочувствию и призвала критиков к пониманию, сообщает «Царьград» .

Скандал возник после концерта в Тюмени 9 ноября 2026 года. Зрители жаловались, что Киркоров с трудом держался на ногах и пропускал слова. Певец объяснил это температурой под 40 и извинился. На следующий день он снова выступил и, по словам музыкального критика Евгения Бабичева, отработал нормально.

Рудковская отметила, что артист мог отменить два концерта, но не хотел подвести поклонников. Продюсер напомнила о сложной программе с постоянными переодеваниями и минимумом пауз.

«Это наглядный пример, как артист ставит интересы зрителей вопреки всему. Филипп — большой профессионал, который подарил стране десятки уникальных хитов. Его поступок заслуживает безграничного уважения и поддержки», — написала Рудковская в Telegram-канале.

Продюсер признала право недовольных зрителей вернуть деньги, но осудила критику со стороны тех, кто не был на выступлениях.

Telegram-каналы сообщили о массовых возвратах билетов на концерт в Ярославле 27 ноября. Представитель певца опроверг это: по его словам, возвратов нет, продажи растут. По данным KASSIR.RU, в Тюмени вернули менее 0,5% билетов.

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