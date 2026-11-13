Благоустройство Барашкинского пруда в Химках достигло готовности 85%

Работы на территории Барашкинского пруда в Химках вышли на завершающий этап. Готовность объекта составляет 85%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благоустройство проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и соответствует задачам Народной программы партии «Единая Россия» по созданию комфортной и безопасной городской среды. Работы контролирует правительство Московской области.

Рабочие полностью уложили черновой слой асфальта, установили водоотводные лотки и камеры видеонаблюдения, частично восстановили газоны. В ближайшее время запланированы монтаж малых архитектурных форм, установка опор освещения и подключение электроснабжения.

«Создание комфортных общественных пространств — одно из ключевых направлений Народной программы «Единой России». Важно, чтобы благоустройство учитывало потребности жителей и сохраняло природные особенности территории», — отметил депутат совета депутатов городского округа Химки Валентин Герасимов.

На территории высадят деревья и кустарники, обустроят цветники и установят домики для птиц. Безопасность посетителей обеспечит система видеонаблюдения «Безопасный регион». Фасад расположенного рядом кафе обновят в соответствии с общей концепцией благоустройства.

«Мне очень нравится это пространство. Здесь приятно гулять и проводить время с семьей. Хорошо, что территорию благоустраивают, делают ее красивее и удобнее», — поделился житель Химок Валентин Попов.

После завершения работ у пруда появится обновленное общественное пространство с прогулочными зонами, озеленением и современной инфраструктурой для семейного отдыха.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.