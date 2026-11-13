Глава Павлово-Посадского округа проверил благоустройство Электрогорска

Глава Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко 12 ноября проверил общественные пространства, дороги и ход благоустройства в Электрогорске. По итогам объезда он поручил устранить выявленные недостатки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Михаил Владимирович Криворучко во время рабочего объезда проверил состояние общественных пространств и улично-дорожной сети Электрогорска. На улице Горького продолжается уборка уличного смета и опавшей листвы вдоль дорог.

В сквере Святого Константина по обращениям жителей поручено заменить лампы уличного освещения на более мощные и обрезать деревья рядом с детской игровой площадкой. Весной планируется проработать обустройство новых цветников и ремонт центральной клумбы. РСО «Электрогорск» выполнит заключительные работы по благоустройству территории.

Городской парк культуры и отдыха подготовили к зимнему сезону. Пока позволяет погода, планируется приступить к ремонту ограждения парка, в том числе на прилегающей территории и у стадиона. Работы намерены завершить до середины декабря.

На стадионе имени Классона поставлены задачи отремонтировать фасад административного здания и заменить освещение футбольного поля.

У площадки «Мега бак» на улице Ленина, 23Б необходимо заасфальтировать прилегающий участок автомобильной дороги. Работы включены в план на 2027 год.

По итогам объезда глава округа поставил задачи профильным специалистам. Администрация контролирует устранение замечаний и соблюдение сроков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.