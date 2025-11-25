Покупки лекарств в России уходят в онлайн

Рынок фармацевтики в РФ показывает уверенный тренд на цифровизацию. У россиян сохраняется высокое доверие к традиционным аптекам, но виден сдвиг потребительского поведения в сторону цифровых каналов, сообщают пресс-службы финтех-компании «ЮMoney» и СберСтрахования.

Специалисты провели опрос населения по данной теме. Он прошел в ноябре 2025 года среди более 1,5 тыс. пользователей «ЮMoney». Из них 30% женщин и 70% мужчин.

Если раньше покупка лекарств у россиян ассоциировалась только с походом в физическую аптеку, то сегодня цифровые сервисы стали неотъемлемой частью процесса. По итогам проведенного опроса 73% предпочитают совершать покупки «по старинке», а 27% активно используют для этого интернет. Из них 21% респондентов заказывает препараты через приложения, а забирают их самовывозом, 4% приобретают их на маркетплейсах, а 2% пользуются сервисами доставки на дом.

Данный поведенческий сдвиг покупателей особенно интересен на фоне информации о доверии. Офлайн-аптеки большинство жителей страны считают безопасными (78%). При этом онлайн-аптекам доверяют только 38% опрошенных, а маркетплейсам — 13%.

«Этот разрыв отражает классический феномен адаптации к новым технологиям. Люди могут сохранять психологическое предпочтение привычных форматов, но на практике они все чаще выбирают более удобные и экономичные цифровые варианты. Это свидетельствует о зрелости рынка и рациональности потребителя», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Почему выбирают онлайн

Главными драйверами перехода покупок лекарств в онлайн выступают экономические факторы. Для 41% респондентов решающим при выборе препаратов является цена, ее онлайн-платформы позволяют оптимизировать благодаря возможности быстрого сравнения предложений в Сети. Рекомендация доктора важна для 32%, что показывает постепенное смещение приоритетов покупателей в сторону самостоятельного принятия решений.

Советы друзей (14%) и скидки (9%) влияют на выбор сильнее рекламы, которой доверяют только 3% опрошенных. Это говорит о высокой критичности потребителей, если вопросы касаются здоровья и важности соцрекомендаций.

Большинство респондентов (39%) тратят на лекарства до 1 тыс. рублей в месяц, еще 28% — от 1 до 2 тыс. рублей. Расходы от 2 до 5 тыс. характерны для 22%. О более высоких тратах рассказали около 11% граждан, что может свидетельствовать о наличии хронических заболеваний или о приобретении дорогостоящих препаратов.

Самолечение и новая ответственность

46% респондентов поделились, что не обращаются к врачу в ситуациях, которые не кажутся им критическими, полагаясь на свой опыт или советы фармацевта. 36% россиян полностью доверяют только назначениям специалиста, а 18% прислушиваются к рекомендациям фармацевта.

«Лекарства нужно принимать только по назначению врача. Чтобы поддержать такое осознанное отношению к лечению, мы компенсируем до 90% стоимости прописанных докторами препаратов по полису „Фармстрахование“. Оформить его можно как для себя, так и для близких. В 2025 году каждый шестой застрахованный по программе — ребенок, а каждый третий — старше 45 лет», — отметила директор медицинского страхования СберСтрахования Наталья Харина.

Опрос еще показал, какие лекарства есть в основе домашней аптечки россиян. Самыми востребованными стали обезболивающие (53%) и витамины (48%). В пятерку популярных вошли противовирусные (37%), жаропонижающие (31%) и антибиотики (26%).

27% респондентов покупают препараты пару раз в год, 26% — раз в несколько месяцев, что говорит о ситуативном использовании лекарств, 21% делает это ежемесячно, что может указывать на лечение хронических заболеваний или профилактическом подходе к здоровью.

