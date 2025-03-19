Подразделения центра крови в Воскресенске и Щелкове ждут доноров 6 дней в неделю

В подразделениях Московского областного центра крови в Воскресенске и Щелкове суббота становится рабочим днем, когда будет осуществляться прием доноров. Так, с 22 марта ОСП «Воскресенск» (Больничный проезд, 5) доноры смогут посещать с понедельника по субботу, а ОСП «Щелково» (ул. Новая Фабрика, 8) — с апреля. График приема — с 8:00 до 13:00, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Чтобы стать донором, необходимо взять на донацию оригинал паспорта, СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте, в любом субъекте РФ), быть совершеннолетним и не иметь противопоказаний к донации.

«Собранная кровь отправится в медучреждения для лечения пациентов, которым необходимо переливание. Это пациенты с большими кровопотерями, ожогами в связи с несчастными случаями и ДТП, онкологические больные, пациенты с болезнями крови, больные, нуждающиеся в оперативных вмешательствах. В таких случаях донорская кровь спасает жизнь человека», — сказала заведующая ОСП «Воскресенск» Наталья Викулова.

Головное учреждение Московского областного центра крови (Москва, ул. Металлургов 37А) работает ежедневно, с 8:00 до 14:00. Во всех учреждениях Московского областного центра крови запись на цельную кровь не требуется.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.