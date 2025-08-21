Подольская детская больница получила 18 тыс доз вакцины от гриппа

В городском округе Подольск началась вакцинация от гриппа. Первая партия вакцины отечественного производства «Ультрикс Квадри» объемом 18 тыс. доз уже поступила в Подольскую детскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Привиться можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Чтобы выявить противопоказания, перед вакцинацией ребенка осмотрит врач-педиатр.

Специалисты детской больницы предлагают защитить растущий организм противогриппозной четырехвалентной инактивированной вакциной «Ультрикс Квадри». Прививку рекомендуют делать учащимся образовательных учреждений и студентам.

Вакцина подходит малышам в возрасте от 6 месяцев и старше, часто болеющим острыми респираторными вирусными инфекциями. Также страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе болезнями и пороками развития сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, хроническими заболеваниями почек, болезнями обмена веществ, сахарным диабетом, хронической анемией, аллергическими заболеваниями, врожденным или приобретенным иммунодефицитом, инфицированным вирусом иммунодефицита человека.

Препарат формирует высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и В. После вакцинации антитела появляются через 8-12 дней, а защита сохраняется до 12 месяцев.

Записаться на прием к врачу можно через портал Госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Медики уверяют что вакцинация является самым эффективным способом защитить ребенка не только от тяжелого течения заболевания, но и от опасных осложнений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.