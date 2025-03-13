Подмосковный врач рассказала о влиянии положительных эмоций на паллиативного пациента

Для паллиативных пациентов крайне важно получать позитивные эмоции, чтобы чувствовать себя полноценным членом общества. 8 марта во многих больницах Подмосковья с международным женским днем поздравили женщин, находящихся на паллиативном лечении. Им подарили живые цветы и сладости, а благодаря местным ансамблям устроили праздничные концерты в самих отделениях, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Все пациентки очень позитивно относятся к таким мероприятиям. Ведь это возможность отвлечься от больничных будней, спеть любимые песни и возродить вкус к жизни

«Паллиатив это не конец жизни. С должным лечением и уходом пациент может прожить еще очень долго. А положительные эмоции играют важную роль для скорейшего выздоровления и просто хорошего самочувствия. Есть пациенты к которым не приходят близкие, у кого-то родственников просто нет. Такие мероприятия позволяют восполнить недостающее внимание», — сказала руководитель координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова.

Волонтеры могут обратиться напрямую в больницу близлежащего округа, чтобы договориться о проведении небольшого концерта или мастер-класса не привязывая это к какому-либо празднику.

В случае возникновения вопросов по оказанию паллиативной медицинской помощи в Подмосковье вы можете оставить заявку на портале palliative.zdrav.mosreg.ru или по телефону горячей линии координационного центра паллиативной помощи 8 (498) 683-83-83.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.