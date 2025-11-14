Подмосковный врач рассказала о роли диспансеризации в раннем выявлении рака

Врач Москвичева: раннее выявление рака чаще всего происходит при диспансеризации

На учете в округе Пушкинский сегодня более 1,5 тыс. женщин с диагнозом рак молочной железы, из них большинство узнали о болезни благодаря диспансеризации, сообщила РИАМО врач-онколог поликлиники № 1 Пушкинской больницы Татьяна Москвичева.

«Практически во время каждой диспансеризации пациентов с подозрением на онкологию отправляют на дополнительное обследование в рамках второго этапа диспансеризации, и многие случаи подтверждаются», — рассказала Москвичева.

Она добавила, что большинство — из возрастной категории 60+, следом — возрастная категория 46–60 лет, затем — 31–45 лет и в возрасте от 18 до 30 лет — 1 случай.

«На ранних стадиях (1 и 2 стадия) заболевание выявлено у большинства женщин, в основном во время диспансеризации. Все женщины уже проходят лечение, видим положительные результаты. Здесь главное — время», — подчеркнула врач.

Москвичева отметила, что как можно более ранняя диагностика остается ключевым моментом в успешном лечении и снижении смертности от этой болезни. Чем раньше выявлена патология, тем быстрее и легче с ней бороться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.

