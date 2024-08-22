Подмосковный врач-онколог назвал самую эффективную меру профилактики рака легких

Рак легких занимает одно из лидирующих мест среди онкологических заболеваний по распространенности и смертности. При отсутствии должного лечения опухолевый процесс может распространиться за пределы легкого в близлежащие или отдаленные органы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Ежегодно в Московский областной онкологический диспансер поступает более 1 тыс. пациентов с раком легких. Проблема в том, что на начальной стадии у злокачественных опухолей легких нет никаких симптомов. Выявить их можно только при профилактическом обследовании. Поэтому необходимо отказаться от курения, чаще бывать на свежем воздухе, вести активный образ жизни, заниматься спортом, контролировать уровень стресса и психологических нагрузок», — рассказал заведующий отделением торакальной онкологии № 1 областного онкодиспансера Сергей Тараров.

Специалисты Московского областного онкологического диспансера напоминают, что выявление заболевания на ранней стадии эффективнее поддается лечению, поэтому необходимо регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.