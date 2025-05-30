Подмосковный центр крови проведет 12 выездных акций в июне

В июне Московский областной центр крови проведет 12 выездных донорских акций в городах Подмосковья. Специалисты посетят Луховицы, Балашиху, Пущино, Клин, Хотьково, Дубну, Электросталь, Лобню, Белоозерский, Жуковский, Солнечногорск. Сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Предварительная запись не требуется, за исключением: Дубны (Запись откроется за 3 дня до акции по тел: +7 (496) 217-04-00 (доб. 0787));

Электростали (Запись на сайте откроется 6 июня. Чат для доноров); Лобни. (Запись на сайте откроется 9 июня). Другие онлайн-сообщества для доноров можно найти здесь.

«Благодаря таким выездным акциям жители области имеют возможность сделать доброе дело и стать донорами крови прямо у себя в городе, не выезжая в города присутствия учреждений службы крови», — отметил заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.

Сдать кровь возможно, при наличии с собой оригинала паспорта, СНИЛС, временной регистрации в любом субъекте РФ (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте), если вам уже есть 18 лет и у вас нет противопоказаний. Доноры получат денежную компенсацию на питание и справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Следите за графиком выездных акций на онлайн-портале «Доноры Подмосковья» и в социальных сетях центра крови. Вы можете поделиться этой информацией с друзьями и близкими и вместе подарить надежду на выздоровление пациентам Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024 года поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.