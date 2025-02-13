Подмосковный психолог рассказала, как сохранить сердце здоровым

Все наверняка знают о «золотых» правилах здорового сердца. Это отказ от курения и алкоголя, физическая активность, правильно питание, отсутствие стрессов. Но не все понимают, насколько коварны могут быть именно наши переживания, тревоги, волнения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Стресс — огромный фактор риска появления сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что хронический стресс стимулирует выброс гормона кортизола. А он, в свою очередь, способствует накоплению висцерального жира, повышает уровень „плохого“ холестерина и провоцирует воспалительные процессы. А эти состояния увеличивают риск атеросклероза, то есть сужения сосудов. Сосуды, которые все время находятся в суженном состоянии, со временем могут привести к различным болезням сердца, вплоть до инфаркта и инсульта», — рассказала клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.

Она добавила, что бороться со стрессом можно разными способами, и каждый человек со временем понимает, что подходит именно ему. Кого-то успокаивает монотонная работа руками — рисование, вышивка, творчество. Кто-то приходит в себя, прогулявшись на свежем воздухе и сходив в бассейн. Кому-то помогает медитация. Важно изучить основные приемы саморегуляции, дыхательные упражнения. А если вы понимаете, что стресс не отступает, лучше обратиться за помощью к специалисту.

Сейчас проходит неделя осведомленности о заболеваниях сердца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.