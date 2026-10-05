«Фандом Фест ВКонтакте» состоится 10 и 11 октября на «ЦСКА Арене»

10 и 11 октября на «ЦСКА Арене» в Москве пройдет «Фандом Фест ВКонтакте». На главной сцене выступят корейские, китайские и российские артисты — BewhY, W24, WEIYI, be.you, ELEVATE, LIDA, Chrich, «Сестренка» и Кай Син, об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Создатели фильмов, сериалов, книг, комиксов, аниме и игр покажут эксклюзивные материалы. В лектории обсудят хорроры, фэнтези, фольклор и азиатские игры. Гостей ждут конкурсы косплея и танцевальных каверов. Программу главной сцены и лектория переведут на русский жестовый язык.

Программа первого дня

В первый день ведущими главной сцены станут GraysonFin и Александр Гаврилин, из комментаторской будки присоединится Даня Киселев. В музыкальной программе — совместные выступления be.you и ELEVATE, LIDA и Chrich, хедлайнером выступит южнокорейский рэпер BewhY. Создатели игры Arknights: Endfield покажут трейлер обновления, на сцене пройдет дефиле косплееров из России и Китая. О сиквеле кассового хита «Твое сердце будет разбито» расскажут актеры Вероника Журавлева, Иван Трушин, Максим Сапрыкин, Аля Майер и Александра Тихонова. Фильмы «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный» и «Баста. Начало игры» представят Дмитрий Чеботарев, Катя Червова, Слава Копейкин и Юрий Насонов.

Программа второго дня

Во второй день ведущими станут Никита Моисеев и Владимир Канухин. На главной сцене выступят WEIYI, Сестренка, Кай Син и артист Chrich, а завершат программу хедлайнеры из Южной Кореи — поп-рок-группа W24. Детективный экшен «Черный шелк» представят Милош Бикович, Максим Матвеев, Полина Куценко, Чжэн Ханьи и Майя Гитер. О новом сезоне «Папиных дочек. Новые» расскажут звезды сериала, которые также покажут эксклюзивный отрывок. Романтическую мелодраму «80 ударов в минуту» представят Дмитрий Ендальцев, Алена Долголенко и режиссер Григорий Калинин.

О лектории

В лектории мероприятия представит ведущий шоу «Подземелья Чикен Карри» Александр Бреганов. В программе — встречи с писателями, кинокритиками и создателями игр, обсуждения манхвы и новелл, магического реализма и фэнтези, а также презентации новинок Young Adult, комиксов и манги. Издательства проведут интерактивные встречи, а редакции расскажут о том, как фанфики становятся книгами. Отдельные дискуссии посвятят созданию сериалов, комиксов и экранизаций.

Оба дня зрителей ждут конкурсы косплея и танцевальных каверов. В этом году количество конкурсных слотов и финалистов увеличено в два раза, призовой фонд составит 1,1 млн рублей. На Аллее авторов представят свои работы художники и мастера крафта, на Аллее косплееров гости встретятся с известными косплеерами, а на гик-маркете можно будет купить авторские изделия и мерч.

Большой офлайн-квест превратит фестиваль в игровую вселенную: участники получат карту с заданиями, будут исследовать площадку, посещать зоны партнеров и собирать печати, которые можно обменять на подарки в Фандомсторе. Самые ценные призы вручат на главной сцене. В 2025 году «Фандом Фест ВКонтакте» собрал 15 тысяч человек, а билеты были распроданы до старта события.

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