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343 вражеских беспилотника сбили в небе над Россией за день

Спецоперация
© Татьяна Иванова / Фотобанк Лори

Фото - © © Татьяна Иванова / Фотобанк Лори

В период с 08:00 до 20:00 дежурные средства ПВО уничтожили 343 вражеских беспилотника, которые пытались атаковать территорию страны, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА сбили в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября в сторону Московского региона летело 9994 вражеских беспилотника.

Большая часть дронов была уничтожена на дальних рубежах. На подлете к столице сбиты 862 беспилотника.

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