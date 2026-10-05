9994 беспилотника пытались атаковать Московский регион за 35 дней

С 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября в сторону Московского региона летело 9994 вражеских беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Большая часть дронов была уничтожена на дальних рубежах. На подлете к столице сбиты 862 беспилотника.

Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что услышали заявление украинского лидера Владимира Зеленского, в ответ на него удары российских военных будут усилены.

Зеленский ранее сказал, что в ответ на удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение для атак по России, объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, Украина усилит удары по нефтеперерабатывающим заводам в России.

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