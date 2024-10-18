Подмосковный нарколог рассказал, что может спровоцировать рак молочной железы

Онкологические заболевания молочной железы наиболее часто встречающиеся среди женщин. Развиваются они постепенно, поэтому их вполне можно «поймать» на начальном этапе, если знать о профилактике этого грозного заболевания, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В профилактике рака молочной железы важную роль играет отказ от курения и алкоголя. Женщины, которые курят, имеют повышенный риск развития рака молочной железы. По данным исследований у курящих женщин риск возникновения рака в 4 раза выше, чем у некурящих. У бывших же курильщиц риск развития заболевания в 2 раза выше. Не менее опасен и алкоголь, который увеличивает риск развития рака молочной железы у тех женщин, которые постоянно употребляют алкогольные напитки даже в небольшом количестве», — рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он добавил, что каждой женщине важно проводить самодиагностику, а в случае любых сомнений лучше обратиться к врачу. И не стоит забывать о регулярных чекапах организма и женского здоровья. Сейчас проходит Неделя борьбы с раком молочной железы.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.