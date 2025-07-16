Первые контейнеры по сбору текстиля установили в Санкт-Петербурге

Фото - © ООО «ТК-Инвест»: завод по производству контейнеров и кузовов для спецтехники в Электростали/Медиасток.рф

В Санкт-Петербурге начали устанавливать специальные боксы по приему старой одежды — весь собранный текстиль будет направляться на переработку в Ивановскую область. Ранее Российский экологический оператор, Невский экологический оператор и компания «Лидертекс» подписали соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2025. До сентября 2025 года в Санкт-Петербурге планируется установить 1048 специальных контейнеров для старой одежды, передает пресс-служба российского экологического оператора.

«Соглашение о масштабировании сети по приему текстиля мы подписали всего месяц назад на Петербургском международном экономическом форуме, и уже сейчас видим конкретный результат. Понимаем, что со стороны жителей на эту услугу есть большой запрос, поэтому стараемся оперативно предоставить людям возможности для раздельного сбора текстиля. Мы продолжим расширять такую инфраструктуру по всей стране», — отметила глава ППК РЭО Ирина Тарасова.

Первым шагом в расширении стала установка 80 боксов в Калининском районе города. Ранее проект успешно стартовал в Выборгском и Приморском районах.

«Развитие новых проектов по переработке отходов — важный шаг к выполнению поручения Президента России по построению экономики замкнутого цикла. В рамках работы по нацпроекту „Экологическое благополучие“ наряду с реализацией крупных инфраструктурных проектов продолжим развитие отдельных отраслевых направлений», — подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

Все собранные вещи в рамках проекта сортируются в Санкт-Петербурге: пригодные для носки отправляются на благотворительность, остальные — на переработку. На текстильных фабриках группы компаний «ЛидерТекс» из старой одежды получают новое волокно, из которого производят перчатки и ветошь для промышленных нужд.

Новые адреса размещения контейнеров можно отслеживать на интерактивной карте раздельного сбора отходов. В ближайшие месяцы к проекту поэтапно подключатся и другие районы Петербурга.