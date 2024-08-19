Подмосковные специалисты центра крови рассказали о пользе грибов

Эпидемиолог Московского областного центра крови Елена Буданова рассказала, что в лесных грибах много белка, они укрепляют иммунитет, защищают сердце и сосуды и снижают уровень сахара в крови. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Протеином богаты белые грибы, рыжики, подосиновики, подберезовики. В лисичках много витамина D, а также витаминов А, цинка и селена. В вешенках и в белых грибах также много витаминов В2 и В3», — говорит эпидемиолог.

Однако для того, чтобы не навредить здоровью, употреблять грибы надо правильно.

«Чтобы избежать отравления, надо помнить — безусловно съедобных гриба только три: белый, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Все остальные — максимум условно-съедобные, то есть их сначала нужно подвергнуть термической обработке — отварить минимум 45 минут, дважды меняя воду. И никогда нельзя пробовать сырой гриб на вкус», — рассказала Буданова.

Служба крови рекомендует придерживаться диеты до донации. Накануне и в день сдачи крови не употребляйте жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца, сыр и масло (в т. ч.растительное), шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу и бананы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.