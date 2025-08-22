Почти как наркотики: чем можно заменить тягу к чипсам

«Оставлять такое пристрастие без внимания не стоит, так как в больших количествах чипсы вредят здоровью. Важно искать более здоровые способы порадовать себя и мягко, но настойчиво формировать новые привычки. Можно присмотреться к овощным или фруктовым чипсам, злаковым снекам, орехам, цельнозерновым хлебцам», — сказала Кашух.

Она добавила, что лучше приготовить или купить их заранее. Если отказаться от чипсов сложно, следует сокращать порции — вместо большой пачки брать маленькую, разделить ее с кем-то или сразу отложить часть порции на потом.

«Резко отказываться от чипсов и другой любимой, но вредной еды не стоит, это может привести к срыву. Чтобы избежать Важно не только искать более здоровые альтернативы чипсам, но и обратить внимание на образ жизни в целом. Чтобы не тянуло на сладкое и вредное, важно следить за тем, чтобы физические и эмоциональные нагрузки были посильными, а организм регулярно получал достаточно отдыха и ярких впечатлений», — предупредила врач.

Кашух уточнила, что следует включать в график время на хобби и пробовать новые увлечения, поддерживать здоровый эмоциональный фон, а в случае ссор или конфликтов — стараться разрешить их, возможно с помощью специалиста, а не «заедать».

24 августа отмечается день рождения чипсов. Именно в этот день в 1853 году Джордж Крам — шеф-повар ресторана при отеле Moon’s Lake Lodge в одном из штатов Нью-Йорка — впервые приготовил картофельные чипсы. Один посетитель отказался от поданного ему жареного картофеля, заявив, что брусочки нарезаны слишком толсто. И тогда Крам настриг картофель ломтиками бумажной толщины и, присыпав солью, обжарил их до хруста в кипящем масле. Клиент пришел в восторг от нового блюда, оно завоевало популярность и стало фирменным в заведении.