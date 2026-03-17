Почти две трети россиян признались, что не высыпаются

60% россиян сталкиваются с трудностями со сном и только 32% довольны тем, как они высыпаются, сообщили РИАМО в управляющей компании СК10.

«Вопреки стереотипу, виноват далеко не храп — на него пожаловались лишь 10% участников исследования общественного мнения. Результаты опроса показали, что 32% россиян довольны тем, как они высыпаются. Однако для большинства (35%) проблемой заключается в том, чтобы быстро заснуть. Еще 25% жалуется на то, что просыпаются среди ночи, а 8% считают, что спят слишком чутко», – рассказала в компании.

Согласно исследованию, 21% респондентов признались, что поздно ложатся именно из-за работы. Маленькие дети будят по ночам лишь 7%, зато гаджеты забирают гораздо больше внимания — в них зависают 22%. Половина опрошенных просто не может долго уснуть.

«Большинство россиян (59%) проводят последний час перед сном с телефоном или планшетом в руках. Чтение книг предпочитают лишь 16%. Есть и те, кого продолжают занимать рабочие вопросы (5%), а также домашние дела (20%). Однако главные причины плохого сна связаны не столько с привычками, сколько с внутренним состоянием и обстановкой в спальне. Почти половина респондентов (46%) ответили, что уснуть им не дают собственные мысли и тревога», – рассказали эксперты компании.

Не меньше мешает и микроклимат в спальне: 30% участников опроса пожаловались, что ночью им бывает то слишком жарко, то холодно, то душно. Гораздо меньше беспокоят россиян кошмары (14%), храп или ворочание спящего рядом партнера или ребенка (10%).

«Сухой воздух в квартирах — частая проблема, особенно в холодное время года в нашей стране. Многие жители просто забывают о том, что интенсивность отопления они могут регулировать сами или доверить эту заботу умным датчикам и термостатам. Современные технологии позволяют запрограммировать отопление, снизив температуру в ночные часы», — отметил генеральный директор управляющей компании СК10 Евгений Золоев.

