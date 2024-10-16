Почти 60 будущих мам посетили роддомом Подольска в день открытых дверей

Будущие мамы познакомились с Подольским роддомом на дне открытых дверей, его посетили 57 женщин. Подобные встречи проходят каждую неделю, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Врачи провели для будущих мам ознакомительную лекцию в конференц-зале. Женщинам рассказали о мягких родах, которые проходят в ванной и практически не требуют медикаментозного вмешательства. Дали рекомендации по подготовке к родам и уходу за малышом, а также проинформировали о необходимых обследованиях новорожденного. В конце встречи провели беспроигрышную лотереюи и вручили победительнице главный приз — детский стульчик.

Гостям показали родовые залы и палаты послеродового пребывания. Врачи отметили наличие детской реанимации с новейшим оборудованием, которое дает возможность выхаживать малышей весом от одного килограмма.

В здании также есть отделение второго этапа выхаживания новорожденных. В нем 20 коек, рассчитанных на детей вместе с матерями. Там ребенок, рожденный раньше срока, проходит медобследование, за ним наблюдают и при необходимости назначают лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.