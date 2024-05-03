Почти 350 малышей появились на свет в роддоме МОЦОМД в апреле

349 малышей появились на свет в роддоме Московского областного центра охраны материнства и детства в апреле этого года. Среди деток в этом месяце — 180 мальчиков и 169 девочек. Двойни — 8 детей, среди них оба мальчика — 5, мальчик и девочка — 2 двойни, две девочки — 1 двойня. Также в апреле в перинатальном центре появилось 7 ребятишек после процедуры ЭКО. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В полку многодетных родителей прибыло, а некоторые большие семьи стали еще больше.

«Примечательно, что за долгое время в этом месяце рождаемость мальчиков превысила рождаемость девочек. Все дети чувствуют себя хорошо. В отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (ОРИТН I этап) нашим врачам-реаниматологам удалось спасти и благополучно выходить 35 детей. Хочется также отметить, что после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома», — поделилась заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Людмила Липовенко.

Специалисты стационарного отделения № 1- Родильный дом поздравляют счастливых родителей с новорожденными, и желают молодым родителям счастья, здоровья, благополучия и всех жизненно необходимых благ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.