Почему витамин D может не усваиваться: его связь с витамином K, желчью и генами

Иногда прием витамина D не дает ожидаемого эффекта: его концентрация в крови не достигает запланированного уровня, не улучшается самочувствие, появляются нежелательные побочные реакции. Основные причины того, что он «проходит мимо» организма, чаще всего связаны с нарушением желчеотделения, особенностями генетики и дефицитом витамина K, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Она напомнила, что витамин D — жирорастворимый прогормон, рецепторы к которому есть во всех клетках организма. Он влияет на усвоение кальция, формирование костной ткани, поддержку иммунной системы, синтез стероидных гормонов и регулирование функций нервной системы и профилактику сезонной депрессии — и это далеко не все его биологические эффекты.

Взаимодействие с желчью и генетика

По словам доктора, для его нормального всасывания необходима эмульгация с участием желчи. Но если желчеотделение нарушено, витамин не попадает в кровь, как бы регулярно его ни принимали. Врачи могут дать рекомендацию принимать витамин D один раз в неделю сразу в большой недельной дозе вместе с приемом жирной пищи обычно в завтрак или в обед. В эти приемы пищи происходит максимальное рефлекторное желчеотделение. Но при застоях и дискинезии желчевыводящих путей пища может не обрабатываться желчью. В этом случае усвоения не происходит.

«Желчеотделение можно „тренировать“ — регулярным приемом пищи с достаточным количеством полезных жиров, физической активностью и препаратами, стимулирующими отток. Усвоить витамин D даже при отсутствии желчного пузыря помогают водорастворимые формы витамина D или липосомальные соединения, которые усваиваются проще. Но если даже при правильном приеме витамина эффект остается слабым, стоит искать более глубокие причины», — сказала Сережина.

Как уточнила собеседница, одной из них может быть генетика. Известны полиморфизмы гена VDR (283 A>G (Bsml)), который отвечает за работу рецепторов витамина D. Спецрецепторы — структуры на поверхности или внутри клеток, которые специфически восприимчивы к каким-либо биологически активным веществам. Рецепторы витамина D (VDR) встречаются в ядрах и мембранах большинства клеток организма. В зависимости от варианта гена рецепторы могут быть гиперчувствительными или, наоборот, с пониженной восприимчивость. В первом случае даже небольшие дозы вызывают сильный ответ, во втором — витамин D усваивается плохо. Такие особенности можно определить с помощью генетического теста, и подбор дозы в этих случаях должен делать врач.

«Высокие дозы витамина D не всегда безопасны передозировкой. Но побочные действия при неконтролируемом приеме могут проявляться отложение кальция в сосудах, почках и сердце, провоцируя развитие атеросклероза. Особенно опасна кальцинация створок сердечных клапанов, которая сопровождается сердечной недостаточностью», — отметила эксперт.

Сочетание с витамином К

Побочные эффекты высоких доз витамина D снижаются при сочетании его с витамином K. Эти два нутриента работают в синергии: способствуют формированию костной ткани, активируют белок остеокальцин, регулируют свертываемость крови и защищают сосуды от кальцификации.

Основными формами витамина K являются K₁ (филлохинон) и K₂ (менахинон). K₁ поступает в организм с зелеными овощами (салат, шпинат и петрушка). K₂ содержится в продуктах животного происхождения (яйца, молочные продукты, печень, а также ферментированные продукты, например, соевые бобы натто, квашеная капуста и кимчи). У здорового человека часть витамина K синтезируется собственной микрофлорой кишечника.

«Дефицит витамина K встречается относительно редко, но возможен при нарушении микробиоты, длительном приеме антибиотиков и цитостатиков, заболеваниях желудочно-кишечного тракта с нарушением всасывания, после операций и у пожилых людей. Его недостаток может проявляться кровоточивостью десен, носовыми кровотечениями, синяками и обильными менструациями», — добавила Сережина.

Если микрофлора нарушена или витамин К не усваивается из продуктов, врач может рекомендовать прием добавок. Особенно важна рекомендация одновременного приема витаминов в случае назначения витамина D в лечебных дозах. Наиболее биологически активной формой витамина K считается K₂ в виде менахинона-7 (МК-7) — он имеет пролонгированное действие, обладает противовоспалительными и кардиопротективными свойствами. Менахинон-4 (МК-4) влияет на обмен кальция и укрепляет костную ткань, но требует регулярного поступления с пищей или добавками.

Когда дозировки витамина D превышают 2000–10 000 МЕ, врачи рекомендуют сочетать его с витамином K: на каждые 2000 МЕ витамина D добавляют 20 мкг витамина K. Такое сочетание помогает организму направлять кальций в костную ткань, а не в сосуды.

«Чтобы понять, нужна ли коррекция, достаточно пройти несколько лабораторных исследований. Прежде всего определить уровень 25-ОН витамина D — это основной показатель обеспеченности организма. Дополнительно оценить содержание филлохинона — витамина K1 и фракции менахинонов МК-4 и МК-7, чтобы понять, достаточно ли поступает витамина K и в какой форме. Эта рекомендация особенно важна для спортсменов, испытывающих большие физические нагрузки. А при подозрении на низкую чувствительность к витамину D — провести генетическое исследование полиморфизма гена VDR», — объяснила врач.

Регулярный контроль этих показателей помогает подобрать оптимальные дозы витаминов D и K, избежать побочных эффектов и добиться главного — полноценного усвоения витамина D, защиты костей, сосудов и обменных процессов и защититься от осенне-зимней депрессии.