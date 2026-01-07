Почему падает работоспособность: неочевидные причины, которые часто игнорируют

Снижение работоспособности нередко связано не только с усталостью или стрессом: организму может не хватать кислорода, витаминов — особенно группы B — и других веществ, необходимых для нормальной работы центральной нервной системы. Внешних проявлений при этом может не быть: человек живет в обычном режиме, но постепенно становится менее эффективным, сообщила РИАМО врач – эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По ее словам, если отвлечься от темы хронической многозадачности, которая сама по себе перегружает нервную систему, то среди скрытых причин снижения энергии часто оказываются заболевания желудка. В отличие от острого гастрита, обычно сопровождаемого болью, изжогой, тяжестью, «тихие» хронические варианты заболевания почти не ощущаются. Хронический гастрит, связанный с Helicobacter pylori ведет к атрофии слизистой оболочки желудка, из-за чего перестают вырабатываться необходимые для пищеварения соляная кислота и ферменты. В итоге еда переваривается хуже, а организм получает меньше белков, микроэлементов и витаминов, необходимых мозгу и нервной системе.

«Такое состояние может длиться годами, не вызывая острой боли, но постепенно „съедая“ работоспособность. В таких ситуациях довольно много людей становятся „трудоголиками“, тратят много времени на работу, стараясь выполнить задачи любой ценой, — и не воспринимают снижение продуктивности как возможный симптом болезни», — сказала Сережина.

Она отметила, что одним из распространенных путей заражения Helicobacter pylori в офисах является общая посуда: кружки и ложки, которые не проходят термическую обработку в посудомоечной машине. Бактерия может сохраняться на поверхности столовых приборов и передаваться от инфицированных коллег. В этом случае безопаснее пользоваться индивидуальным комплектом или одноразовой посудой.

Существуют и другие источники заражения: тараканы, переносящие микробы с грязной посуды на чистую, и домашние животные, например, кошки, которые могут быть носителями Helicobacter и при тесном контакте передавать бактерию на слизистые человека.

Как уточнил доктор, не только инфекция Helicobacter приводит к атрофии слизистой желудка. Ее может вызвать и аутоиммунный процесс. Аутоиммунный гастрит нередко встречается у людей с сахарным диабетом первого типа, аутоиммунным тиреоидитом и другими заболеваниями иммунной природы. В таких случаях врач может рекомендовать анализ на аутоантитела.

«Если на фоне снижения энергии появляются нарушение чувствительности, онемение и мышечная слабость, это может быть связано именно с тем, что при атрофии слизистой нарушается усвоение витаминов группы B, необходимых для передачи нервных импульсов. У пациентов с такими жалобами обязательно стоит проверить желудок», — объяснила врач.

Для первичного скрининга подходит анализ крови гастропанель. Он позволяет оценить состояние слизистой оболочки желудка без гастроскопии — метод подходит детям, пожилым людям и тем, кому эндоскопическое обследование противопоказано. В исследование входят показатели ферментной активности, гормонов желудка и антител к Helicobacter pylori. Положительный результат на антитела чаще указывает на инфекцию. Отрицательный — на вероятность аутоиммунного процесса.

И в той, и в другой ситуации требуется консультация гастроэнтеролога. Без лечения изменения будут прогрессировать: к снижению работоспособности могут присоединиться анемия, нарушения работы щитовидной железы, выраженный дефицит витаминов группы B, расстройства сна и другие проявления.

Дополнительные анализы, которые помогут оценить ситуацию комплексно: общий анализ крови, ретикулоциты (ранний маркер железодефицита), витамины В9 и В12, ферритин.

