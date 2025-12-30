Почему нельзя все праздники есть салат с новогоднего стола? Объясняет врач

Врач Кашух: новогодние салаты с майонезом можно хранить не дольше 12 часов

Заправленные майонезом овощные салаты и блюда с мясом или копченостями безопасно хранить не дольше 12 часов, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Нужно понимать, что эти временные рамки актуальны, только если соблюдены температурные рекомендации — любой салат, заправленный или нет, нужно хранить в холодильнике при температуре 2–6 градусов. Не стоит есть салат, который простоял на столе всю ночь», — пояснила Кашух.

Она отметила, что даже в холодильнике салат необходимо накрывать крышкой или пищевой пленкой и соблюдать принцип товарного соседства: готовые блюда и полуфабрикаты должны храниться на разных полках.

По словам специалиста, основная опасность связана не столько с майонезом, сколько с самим салатом как средой для размножения бактерий.

«Даже если салат приготовлен из качественных и правильно обработанных продуктов, он не стерилен. Микробы попадают в него с рук, столовых приборов и даже из воздуха», — добавила гастроэнтеролог.

Эксперт подчеркнула, что несоблюдение условий хранения значительно повышает риск пищевых отравлений, особенно в праздничные дни.

