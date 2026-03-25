Пластический хирург назвал пять причин для коррекции век

Пластический хирург Александр Катков рассказал, в каких случаях блефаропластика помогает вернуть молодость взгляду, улучшить зрение и повысить уверенность. По его словам, операция дает долгосрочный эффект и требует короткой реабилитации, сообщает «Вечерняя Москва» .

Периорбитальная зона первой выдает возраст. Тонкая кожа век быстро теряет упругость, появляются «гусиные лапки», нависание, мешки под глазами. Иногда птоз связан не с возрастом, а с генетикой и анатомическими особенностями.

«Блефаропластика позволяет кардинально изменить состояние кожи вокруг глаз, сделать взгляд более молодым и открытым», — рассказал Александр Катков.

Верхняя блефаропластика устраняет избытки кожи, однако часто сочетается с лобно-височным лифтингом для коррекции бровей и межбровья. Нижняя применяется при мешках и избытке кожи, в том числе расширенным методом — при малярных грыжах. Круговая операция дает комплексное омоложение и может визуально «сбросить» 10–15 лет.

По словам специалиста, нависшие веки иногда ограничивают поле зрения и вызывают усталость глаз — тогда коррекцию рекомендует офтальмолог.

Операция малотравматична: доступ проходит по естественным складкам или с внутренней стороны века, а восстановление занимает 7–10 дней. Эффект сохраняется в среднем 10–15 лет.

