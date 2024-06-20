Пластический хирург Хайдаров нашел новую работу после закрытия своей клиники

Известный пластический хирург Тимур Хайдаров устроился на новое место работы после закрытия своей IQ Plastique из-за скандала, сообщает SHOT .

Тимура Хайдарова взяли на работу в клинику Артура Рыбакина, исправлявшего за ним последствия неудачной пластики груди и ягодиц певицы Любови Успенской.

Такое решение было принято в Российском обществе пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. Карьеру врач продолжит в «Галактике». Он будет находиться под научным и практическим руководством Рыбакина.

Пластический хирург начнет работать там в ближайшее время. Его консультация в центре будет стоить от 10 тыс. рублей.

В 2023 году к Рыбакину обратилась Успенская. Певица пожаловалась на неудачную пластику, которую она сделала у Хайдарова. У артистки выявили боль в груди, странную форму имплантов и асимметрию. Ей сделали несколько операций.

Также в мае 2024 года сотрудникам клиники Хайдарова предъявили обвинения из-за смерти пациента. После хирургического вмешательства, проведенного в частной клинике, пациенту стало плохо, его еще раз отправили в операционную, но после этого состояние мужчины ухудшилось. Тогда его доставили в другую больницу, но спасти не сумели.