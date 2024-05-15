Сотрудникам клиники Хайдарова предъявили обвинения из-за смерти пациента
Хирургов клиники Хайдарова обвинили в смерти пациента
Двух задержанных сотрудников клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова обвинили в смерти пациента, пишет «Известия».
«Состоялось задержание в качестве подозреваемых, им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 238 (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть).», — рассказал собеседник издания, знакомый с ходом следствия.
Обвинения выдвинуты против заведующего хирургическим отделением и хирурга клиники, уточняется в публикации.
Ранее в Москве частично приостановили деятельность клиник Хайдарова.