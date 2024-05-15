Сотрудникам клиники Хайдарова предъявили обвинения из-за смерти пациента

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Двух задержанных сотрудников клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова обвинили в смерти пациента, пишет « Известия ».

«Состоялось задержание в качестве подозреваемых, им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 238 (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть).», — рассказал собеседник издания, знакомый с ходом следствия.

Обвинения выдвинуты против заведующего хирургическим отделением и хирурга клиники, уточняется в публикации.

Ранее в Москве частично приостановили деятельность клиник Хайдарова.