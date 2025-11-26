Питание во время грудного вскармливания: не диета, а разнообразие и безопасность

Педиатр Мурзина: питание в период грудного вскармливания — это не про диеты

Беременность — это период строгих ограничений и повышенного внимания к рациону, но с рождением малыша важность питания вовсе не исчезает. Наоборот, теперь мама — единственный источник энергии, питательных веществ и иммунной поддержки для младенца через грудное молоко. Именно поэтому так важно, чтобы рацион кормящей женщины был разнообразным, сбалансированным и безопасным, сообщила РИАМО врач-педиатр, неонатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Мурзина.

Грудное молоко — не просто еда. Это биологически активная жидкость, состав которой формируется из ресурсов организма женщины и частично — из ее повседневного питания. Это значит, что дефицит нутриентов в рационе мамы может снизить качество молока, а в некоторых случаях — повлиять и на его количество.

Согласно исследованиям, при выраженной нехватке калорий или белка лактация может снизиться вплоть до ее полного прекращения. Кроме того, несбалансированное питание сказывается на самочувствии женщины: появляются усталость, раздражительность, снижение иммунитета. Все это может повлиять и на способность ухаживать за младенцем.

Питание в период ГВ играет роль и в долгосрочном здоровье малыша. Например, избыток сахара, насыщенных жиров или недостаток клетчатки и витаминов в рационе мамы может косвенно повлиять на риск развития ожирения или метаболических нарушений у ребенка в будущем.

Что должно входить в рацион кормящей женщины?

Правило номер один — питание должно быть разнообразным и регулярным. Желательно, чтобы приемы пищи происходили не реже 3 раз в день, плюс 1–2 перекуса. Особое внимание стоит уделить продуктам, содержащим:

Белок — строительный материал для клеток, необходимый и маме, и малышу. Его источники: нежирное мясо, рыба, молочные продукты, яйца.

Жиры — особенно полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Их много в морской рыбе (лосось, сардина, треска), грецких орехах, семенах льна.

Сложные углеводы и клетчатка — цельные злаки, бобовые (если малыш хорошо реагирует), овощи, фрукты.

Витамины и минералы — фрукты и овощи желательно включать в каждый прием пищи. Обратите внимание на сезонные и местные продукты — они обычно безопаснее и полезнее.

Также важно не забывать о воде. Во время лактации организму требуется больше жидкости — ориентировочно до 2,5–3 литров в день, включая супы и чаи.

Продукты, способствующие лактации

Некоторые продукты помогают стимулировать выработку молока. К так называемым натуральным «лактагогам» относятся:

овсянка и перловка;

орехи (особенно грецкие и кешью);

теплое питье перед кормлением (например, травяной чай или вода с медом);

зеленые овощи — брокколи, шпинат, укроп;

фрукты — абрикосы, инжир, персики.

Эффект этих продуктов индивидуален, но они безопасны и часто полезны в любом случае.

Что стоит ограничить или исключить?

Несмотря на распространенные мифы, строгих запретов при ГВ немного. Однако есть продукты, с которыми нужно быть осторожными:

Алкоголь — однозначно «нет». Он проникает в молоко и может навредить нервной системе малыша.

Кофеин — допустим, но в умеренных дозах. Не более 1–2 чашек кофе или чая в день.

Цитрусовые, шоколад, клубника, орехи — потенциальные аллергены. Вводите их в рацион постепенно и отслеживайте реакцию ребенка.

Бобовые и капустные — могут провоцировать газообразование у младенца, но не всегда. Пробуйте малыми порциями.

Жирная, жареная пища, полуфабрикаты и фастфуд — нагружают ЖКТ, снижают пищевую ценность рациона и могут изменить вкус молока, из-за чего малыш отказывается от груди.

Также стоит быть осторожной с продуктами с сильным запахом или вкусом: чеснок, острые специи, маринады.

«Случайно съели шоколадку или острую еду? Это не повод для паники. В большинстве случаев ничего страшного не произойдет. Если вы заметили у ребенка изменения — сыпь, колики, жидкий стул — стоит временно исключить подозрительный продукт и понаблюдать. При ярко выраженной реакции обратитесь к педиатру», — сказала врач.

Если реакция повторяется на разные продукты — возможно, речь идет об аллергии. В этом случае важно максимально упростить рацион до базовых, гипоаллергенных блюд (рис, отварное мясо, печеные овощи) и пройти обследование.

Также многие полезные вещества в ограниченном количестве переходят в грудное молоко. Особенно это касается витаминов группы B, йода, магния, кальция и витамина D. Поэтому после родов может быть целесообразно продолжить прием витаминных комплексов для беременных и кормящих. Но делать это следует только после консультации с врачом, чтобы не навредить себе и малышу.

«Питание в период грудного вскармливания — это не про диеты или строгие запреты. Это про заботу о себе, умеренность и внимание к реакции ребенка. Основа — натуральные, простые продукты, регулярные приемы пищи, достаточное количество жидкости и щадящее отношение к собственному телу. Именно такой подход позволяет кормящей маме чувствовать себя хорошо, а ребенку — расти здоровым и крепким», — заключила Мурзина.